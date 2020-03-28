Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 28.03В России 1 264+228В мире 593 291+63 700

Больницы и аптеки в России получат более 30 млн масок

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более 30 миллионов масок введены в обращение в России, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день по маскам: министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок. Они поступают еще, в общем количестве более 30 миллионов", - сказал Мурашко.

"Четырехслойные марлевые маски также работают. Проведены их тестирования, они разрешены к обороту. Их шьют на заводах и они поступают в медицинские организации и аптеки", - добавил он.

Минпромторг также увеличил объём производства антисептиков, сказал Мурашко.

Министр отметил, что для производства тест-систем на COVID-19 развернуты дополнительные мощности.

"Одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тысяч тестов в день. Вчера получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора еще одна компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки. Сегодня утром еще одна частная компания также получила... Мы не видим на сегодня дефицита в производственных мощностях", - сказал министр.

"Они реально разворачиваются, начали поступать в лаборатории. Роспотребнадзор расширил круг лабораторий для тестирования. В том числе разрешено тестирование в сетевых частных лабораториях", - добавил Мурашко.

Минздрав РФ

Новости

ФМБА разработало схему лечения коронавируса на основе препарата против малярии

Голикова посоветовала сдавать тест на коронавирус только людям из группы риска

Эксперт заявил о риске переноса до 50% российских космических пусков

Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

Источник заявил о дискуссии в кабмине о приостановке сообщения между регионами РФ

В России зарегистрировали новую систему диагностики COVID-19

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Более 166 тыс. человек из-за COVID-19 в России находятся под меднаблюдением

В Минздраве рассказали об ожидаемом эффекте от нерабочей недели

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');