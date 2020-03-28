Больницы и аптеки в России получат более 30 млн масок

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более 30 миллионов масок введены в обращение в России, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день по маскам: министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок. Они поступают еще, в общем количестве более 30 миллионов", - сказал Мурашко.

"Четырехслойные марлевые маски также работают. Проведены их тестирования, они разрешены к обороту. Их шьют на заводах и они поступают в медицинские организации и аптеки", - добавил он.

Минпромторг также увеличил объём производства антисептиков, сказал Мурашко.

Министр отметил, что для производства тест-систем на COVID-19 развернуты дополнительные мощности.

"Одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тысяч тестов в день. Вчера получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора еще одна компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки. Сегодня утром еще одна частная компания также получила... Мы не видим на сегодня дефицита в производственных мощностях", - сказал министр.

"Они реально разворачиваются, начали поступать в лаборатории. Роспотребнадзор расширил круг лабораторий для тестирования. В том числе разрешено тестирование в сетевых частных лабораториях", - добавил Мурашко.