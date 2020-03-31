Власти по ошибке сообщили о сокращении времени работы метро Петербурга до 22:00

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Государственное казенное предприятие Петербурга "Организатор перевозок" сообщило, что по ошибке распространило информацию о сокращении времени работы метро Петербурга.

"Из-за технического сбоя была разослана информация об изменении режима работы метро. Данная информация пока не подтверждается. В случае подтверждения информации мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении предприятия.

Ранее предприятие сообщило, что с 1 апреля метро Петербурга прекращает работать на вход в 22:00 В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что изменения в работе метро не коснутся времени открытия станций.