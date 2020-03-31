Метро Петербурга с 1 апреля будет закрываться на вход в 22:00

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Станции ГУП "Петербургский метрополитен" с 1 апреля сокращают время работы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по транспорту, со среды вход на все станции будет закрываться в 22:00, при этом время открытия станций не меняется.

Как следует из информации метрополитена, решение о сокращении времени работы принято для противодействия распространению коронавируса. Наземный транспорт будет прекращать работу в 23:00.

Ранее государственное казенное предприятие "Организатор перевозок" (подведомственное комитету) сообщило, что метро Петербурга будет закрывать в 22:00, однако затем заявило, что эта информация была разослана из-за технического сбоя. Позднее в телеграм-канале метро появилась информация об ограничениях, включая сведения о полном закрытии некоторых вестибюлей, но через несколько минут она была удалена.