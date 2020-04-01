Зараженную COVID-19 украинку задержали в Ленинградской области

Девушка решила скрыться после того, как у нее выявили коронавирус

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области гражданку Украины, которая после получения положительного анализа на коронавирус COVID-19 решила скрыться.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в среду 24-летняя жительница Петербурга Наталья, которая имеет гражданство "сопредельного государства", была задержана в городе Луга около 6 утра, когда ехала в такси. По данным местных СМИ, девушка является гражданкой Украины.

По информации полиции, 27 марта украинка, имея симптомы ОРВИ, сдала анализ на COVID-19. В минувший вторник, 31 марта, узнав о положительном результате теста на новую инфекцию, она скрылась в другом регионе, однако в скором времени решила вернуться.

Как отмечается, в настоящее время украинка, водитель такси и его сожительница, находившаяся в автомобиле, переданы в инфекционную больницу имени Боткина. Устанавливаются другие контакты инфицированной беглянки.

Материалы по данному факту будут переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.