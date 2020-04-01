Свыше тысячи протоколов составили за нарушение режима самоизоляции в РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В субъектах РФ, где введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 апреля составлено 1250 административных протоколов в отношении граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД России.

В ведомстве отметили, что полицейские делают акцент на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора.

Из всех 1250 протоколов 754 составлены за неповиновение законному распоряжению должностного органа (ст. 19.4 КоАП РФ), 63 - за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего надзор (ст. 19.5 КоАП РФ), 433 - за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ).

В МВД РФ добавили, что полицейские также проводят разъяснительную работу в общественных местах с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции. "Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан", - отметили в пресс-службе.

"Сотрудники органов внутренних дел информируют жителей о содержании ограничительных мер и порядке их реализации, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам, предлагают направиться домой", - заключили в ведомстве.