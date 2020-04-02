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За стройкой в РФ центров по борьбе с коронавирусом стали следить со спутников

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спутники осуществляют контроль за строительством центров по борьбе с коронавирусом COVID-19 на территории Российской Федерации, сообщил "Роскосмос" в четверг.

"На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру (с 26 марта по 2 апреля) была запланирована съемка следующих событий: строительство инфекционной больницы в Новой Москве, строительство медицинских центров по борьбе с коронавирусом COVID-19 на территории Российской Федерации", - сообщила госкорпорация.

Кроме того, в последние семь дней российские спутники отслеживали последствия пожара на заводе в Дмитрове, передвижение платформы "Морской старт" в Приморье.

По заявкам МЧС России с 26 марта по 2 апреля 2020 года проводился мониторинг обстановки в устье реки Бурея в Хабаровском крае, угрозы подтопления в Тюменской, Новгородской и Северо-Казахстанской областях, паводковой обстановки в Вологодской и Архангельской областях, Хабаровском крае. Отслеживались готовность к лесопожарному периоду в Красноярском крае, угрозы природных пожаров в Еврейской автономной области. Кроме того, спутники помогали искать пропавший автомобиль, следовавший на метеорологическую станцию в Красноярском крае.

Роскосмос COVID-19

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