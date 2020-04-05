Уголовное дело возбуждено после расстрела пяти человек под Рязанью

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту расстрела пятерых человек в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, сообщается на сайте СКР.

Как отмечается, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Стрелок задержан и доставлен к следователю.

По версии следствия, около 22:00 в субботу подозреваемый с балкона сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между людьми произошел словесный конфликт. Затем мужчина взял в своей квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. Все они скончались на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что следователи обыскали квартиру подозреваемого и изъяли ружье. В настоящее время на месте происшествия работают следователи областного СКР и криминалисты, ведутся допросы свидетелей, планируется назначить экспертизы. Подчеркивается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Как ранее сообщал источник "Интерфакса", нападавший - мужчина 1988 года рождения - состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По его словам, мужчина посчитал, что шумящие соседи нарушают его личное пространство, взял ружье и застрелил пятерых людей.

В МВД РФ называют предварительной причиной происшествия бытовой конфликт.