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Семьям погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве выплатят по миллиону рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Семьи погибших при обрушении подъезда в доме в Орехово-Зуеве получат по миллиону рублей, сообщил глава муниципалитета Геннадий Панин.

Он добавил, что по 500 тыс. рублей выплатят пострадавшим.

Также подмосковное Минсоцразвития перечислит на первую помощь пострадавшим членам семьи до 30 тыс. руб. каждому и до 50 тыс. руб. одиноко проживающим.

"Это будет зависеть от того, какой ущерб. Очевидно, что жители первого и второго подъездов получат по полной сумме, жители третьего и четвертого подъездов - в зависимости от того, что у них пострадало", - отметил Панин.

Первый и второй подъезды в доме, где накануне произошел взрыв газа, признаны аварийными, но подлежащими восстановлению. Жильцы 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой сразу же после того, как закончится разбор завалов.

Днем 4 апреля в Орехово-Зуеве произошел взрыв газа в многоэтажном доме, погибли три человека погибли, пострадали не менее шести.

В качестве версий происшествия рассматриваются утечка газа и неосторожное обращение с оборудованием.

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

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Орехово-Зуево

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