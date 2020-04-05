Власти Орехово-Зуева обещали восстановить дом, где произошел взрыв газа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Первый и второй подъезды в доме в Орехово-Зуеве, где накануне произошел взрыв газа, признаны аварийными, но подлежащими восстановлению.

Как сообщает пресс-служба местной администраци, жильцы не пострадавших 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой после того, как закончится разбор завалов.

1-й и 2-й подъезды признаны аварийными, но подлежат восстановлению.

В сообщении администрации в инстаграме отмечается, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации городского округа принято решение выделить средства на их ремонт.

Днем 4 апреля в Орехово-Зуеве произошел взрыв газа в многоэтажном доме по улице Гагарина, погибли три человека погибли, пострадали не менее шести.

В качестве версий происшествия рассматриваются утечка газа и неосторожное обращение с оборудованием.