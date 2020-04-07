Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен правительственный законопроект, упрощающий процедуру получения гражданства РФ для целого ряда категорий граждан. Так, законопроект исключает необходимость отказываться от имеющегося гражданства для иностранцев, желающих получить гражданство РФ.

Эта инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Кроме того, инициатива предлагает скорректировать действующее положение закона, согласно которому претендовать на российское гражданство иностранец может, если прожил в России больше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Законопроект предлагает установить некоторые категории, которые будут освобождены от необходимости соблюдать этот пятилетний "ценз оседлости", а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию.

В эти категории попадают граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Сюда же предлагается включить иностранцев или лиц без гражданства, если они имеют хотя бы одного родителя-россиянина, живущего на территории РФ.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ и признанным носителями русского языка" также предлагается дать право на получение гражданства РФ по упрощенной форме.

На упрощенную процедуру, согласно проекту закона, смогут рассчитывать и лица без гражданства, достигшие 18-летия и обладающие дееспособностью, если они имели гражданство СССР, живут и жили в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.

Это же послабление предлагается распространить на иностранцев и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеют в этом браке общих детей.

Кроме того, законопроект уточняет, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно живущие в России, могут рассчитывать на упрощенную процедуру, если они состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ (в настоящее время факт проживания в России не учитывается законом).

Проект закона предлагает сократить с трех лет до одного года срок трудовой деятельности в России, по истечении которого на упрощенную процедуру получения гражданства РФ смогут рассчитывать те, кто получили после 1 июля 2002 года в России профессиональное образование в аккредитованных образовательных или научных организациях РФ.