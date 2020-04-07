В РФ предложили разрешить благотворительным организациям получать пожертвования в виде акций и долей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает разрешить получать благотворительным организациям акции АО или доли в ООО в виде пожертвований.

Соответствующий законопроект (N938397-7) размещен в базе нижней палаты парламента во вторник.

Сейчас пожертвования, которые передаются некоммерческим организациям (например, образовательным организациям или музеям) на текущую уставную деятельность, признаются благотворительностью, однако если средства переданы на формирование или пополнение целевого капитала, доход от которого эти организации будут получать ежегодно и который будет обеспечивать их долгосрочную устойчивость, как благотворительная деятельность это не рассматривается.

Законопроект дает возможность благотворительным организациям участвовать в хозяйственных обществах, если эти доли или акции были получены как пожертвование на пополнение целевого капитала, а также если управляющая компания инвестировала средства целевого капитала в акции ПАО.

При этом благотворители сами выбирают формы благотворительности: направить пожертвование на текущие потребности организаций или граждан либо капитализировать его, направив получаемые доходы на решение социальных проблем.

Законопроект дает возможность использовать часть годового дохода от целевого капитала для поддержки административно-управленческой деятельности специализированной организации при сохранении оставшейся части дохода в доверительном управлении. К тому же поправками предлагается отнести определение срока, на который формируется целевой капитал, если этот срок не определен в договоре пожертвования, к компетенции высшего органа управления некоммерческой организации - собственника целевого капитала.

Законопроектом предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое распространение механизма целевого капитала и развитие массовой благотворительности, отмечается в пояснительной записке.

Одна из таких мер предполагает возможность увеличения срока на сбор средств в целях формирования целевого капитала. Сейчас на формирование целевого капитала НКО дается один календарный год, за который она должна успеть привлечь 3 млн рублей в виде целевых пожертвований и передать их в доверительное управление управляющей компании. Если этого сделать не удалось, то эти средства возвращаются жертвователям, если иное не закреплено в договоре пожертвования. Законопроект предлагает следующее: если за отведенный законом срок НКО удалось привлечь 50% средств, необходимых для формирования целевого капитала, высший орган управления НКО вправе продлить сбор еще на полгода.

"Предлагаемая мера особенно актуальна для региональных некоммерческих организаций, привлекающих относительно небольшие пожертвования, а также для социально ориентированных организаций, работающих с массовыми пожертвованиями. Как показывает сложившаяся правоприменительная практика, многие некоммерческие организации были вынуждены вернуть (и тем самым понести материальные и репутационные издержки) средства, перечисленные им на формирование целевого капитала, обратно жертвователям по причине того, что им не удалось собрать необходимые 3 миллиона рублей в установленные законодательством сроки, хотя они были близки к этой отметке", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект пересматривает условия неиспользования дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. Сейчас размер неиспользованного дохода не может быть более 50% такого дохода за два года подряд. Согласно проекту, использоваться должно не менее 25% такого дохода за три года подряд.

Суть этих предложений состоит в предоставлении возможности регулировать "фандрейзинговую" нагрузку и наращивать "тело" целевого капитала за счет средств неиспользованного дохода, в случаях, когда, например, на проводимые крупные проекты, финансируемые за счет дохода от целевого капитала, средств недостаточно, а отсрочка такого проекта на некоторый срок даст возможность собственнику целевого капитала аккумулировать достаточные средства для его финансирования. Примером такого проекта может служить строительство университетского кампуса.

Также законопроектом предусматривается изменение норм о расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и о вознаграждении управляющей компании. В законопроекте предлагается установить возможность выплаты собственниками целевого капитала платы за управление в пользу доверительного управляющего активами, составляющими целевой капитал, выплачиваемой независимо от наличия положительного финансового результата от управления. До сих пор была предусмотрена выплата лишь платы за успех, наступающая в случае наличия положительного финансового результата за определенный период. При этом, согласно предлагаемым изменениям, использование платы за управление наряду или вместо платы за успех является лишь правом для сторон взаимоотношений по управлению активами собственника целевого капитала, но не их обязанностью.