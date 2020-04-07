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Росавиация попросила аэропорты согласовывать с ней сокращение режима работы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация считает, что некоторые аэропорты необоснованно вводят сокращенный режим работы, рекомендует им не делать этого без ее согласования.

В сообщении ведомства говорится, что некоторые операторы аэродромов из-за снижения числа рейсов необоснованно переходят на сокращенный режим работы, который распространяется и на работы наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и систем светосигнального оборудования. Также операторы отказываются использовать аэродромы в качестве запасного.

"На основании этого Росавиация рекомендовала аэропортам не предпринимать подобных действий без согласования. Всем руководителям территориальных органов Росавиации требуется установить жесткий контроль за регламентом работы подконтрольных операторов аэродромов и пресекать попытки создания дополнительных угроз безопасности полетов, связанных с необоснованным изменением регламента работы аэродрома", - заявили в ведомстве.

Ранее о введении ограниченного режима работы сообщали ряд региональных аэропортов, в том числе Минеральных Вод, Калининграда, Анапы, Сочи.

РФ из-за пандемии вируса ранее полностью приостановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантинных мер авиакомпании сами начали отменять рейсы. По данным Международной ассоциации аэропортов, в понедельник крупнейшие российские аэропорты зафиксировали падение трафика на 92% в годовом выражении.

Росавиация

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