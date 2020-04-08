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Более 100 человек застряли на трассе Челябинск-Омск из-за метели

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Более 100 человек застряли в заторе на федеральной трассе Р-254 "Иртыш" (Челябинск-Курган-Омск) из-за неблагоприятных погодных условий - мокрого снега, метели и ветра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что затор возник на 300 километре автодороги в районе поселка Варгаши в Курганской области. В МЧС отметили, что затор зафиксирован в обоих направлениях, на данном участке организовано реверсивное движение.

"В заторе находилось 80 грузовых и десять легковых автомобилей, общее число участников "пробки" - около 100 человек, детей среди них не было. Протяженность затора составила 2 километра в сторону населенного пункта Лебяжье", - отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что данный затор образовался ввиду ранее введенного ограничения движения для грузовых транспортных средств из-за плохой видимости, сильного снега и метели.

МЧС Курганская область Варгаши «Иртыш»

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