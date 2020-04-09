Роспотребнадзор поэтапно перейдет на многоразовые халаты и маски

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники лабораторий Роспотребнадзора постепенно намерены перейти от одноразовых средств индивидуальной защиты, включая халаты и маски, к многоразовым.

В поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что речь идет об использовании тканевых халатов, противочумных костюмов и многоразовых масок, которые будут обеззараживать и использовать вновь.

При этом будут соблюдаться все требования безопасности, а сами многоразовые средства защиты обладают доказанной эффективностью. В ведомстве добавили, что при их утилизации не будет наноситься урон окружающей среде.