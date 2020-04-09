Минэнерго и банки начали стресс-тесты нефтегазовых компаний

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Минэнерго России по мониторингу состояния организаций топливно-энергетического комплекса приступил к стресс-тестам нефтегазовых, энергетических и угольных компаний в условиях мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщило ведомство.

"Исследования проводятся совместно с экспертами ведущих российских банков - Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Газпромбанка. Рассматривается возможный комплекс мер по стабилизации деятельности компаний при различных сценариях развития экономики", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики РФ, замруководителя оперативного штаба Анатолия Тихонова.

Он также добавил, что по результатам анализа полученных данных будут разработаны рекомендации о целесообразности мер поддержки отраслевых компаний.

Ранее сообщалось, власти РФ разработали два стресс-теста для системообразующих компаний - при цене на нефть в $20 за баррель до конца года и при цене в $10 за баррель до конца третьего квартала.

Первый стресс-сценарий предполагает ужесточение в России карантинных мер, включая закрытие крупных городов; замораживание экономической деятельности в России во II квартале 2020 года; рост числа охваченных эпидемией стран; восстановление экономической активности со второго квартала в Китае и с третьего квартала в Европе, писала газета РБК со ссылкой на письмо Минпромторга.

Этот сценарий исходит из сохранения цены на нефть российской марки Urals на уровне $20 за баррель до конца 2020 года с последующим восстановлением до $35 к концу 2022 года.

Инфляция в России, согласно такому варианту развития событий, составит 4,5% по итогам года, а доллар будет стоить в среднем более 80 руб. до конца года (в том числе 80,8 руб. в четвертом квартале).

Второй стресс-сценарий основан на более жестких предпосылках: будет закрыта основная часть территорий России, прекращено транспортное сообщение между городами; экономическая деятельность будет заморожена до конца сентября; в Китае и Южной Корее произойдут новые вспышки коронавируса; восстановление экономической деятельности в Европе и Китае начнется только в четвертом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года.

В этом сценарии Urals будет стоить $10 за баррель во втором и третьем кварталах года, а к концу 2022 года восстановится лишь до $30.

При таких условиях инфляция может составить 5,5% в этом году с последующим замедлением до 4% в 2022 году. Курс доллара при таком сценарии превысит 89 руб. во втором квартале, после чего скорректируется до 82,2 руб. в четвертом квартале. В 2021 и 2022 годах доллар все равно будет стоить около 82 руб., следует из жесткого сценария.

Как сообщалось, правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций (в него вошли 646 компаний), финансовое состояние которых власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

Действующий на данный момент список из 646 позиций опубликован "Интерфаксом" в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства в конце марта).

Итоговый список системообразующих предприятий РФ для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден 10 апреля на правительственной комиссии.