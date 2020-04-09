Песков заявил, что Путин сам дополнил речь сравнением коронавируса с печенегами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сравнение нынешней угрозы от вспышки коронавируса с нашествиями печенегов и половцев стало личной инициативой президента РФ Владимира Путина и не было подготовлено заранее его спичрайтерами, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это инициатива самого президента. То есть, это слова, сказанные самим президентом. Именно он это добавил в свое выступление", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, Песков заметил, что не может сказать, "что стало источником для этой фразы".

Внимание пресс-секретаря президента обратили на то, что печенеги и половцы нападали на территорию, которая принадлежит современной Украине. В связи с этим ему задали вопрос, можно ли это воспринимать как территориальные претензии России к Киеву в контексте их нынешних отношений.

"Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью. Действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали славянские племена, которые жили к востоку, и Византии они тоже много головной боли доставляли. Киевскую Русь вы же никуда не денете, вы ее из нашей истории не вычеркнете", - ответил Песков.

К теме нападений половцев и печенегов на Россию глава государства обратился накануне в ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал президент, обращаясь к россиянам.

Позднее это сравнение главы государства вызвало большое оживление в СМИ и соцсетях.