Песков предложил версию трактовки слов Путина о коронавирусе и печенегах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил версию, почему Владимир Путин в недавнем выступлении сравнил коронавирус с нашествиями половцев и печенегов.

"Существует такая историческая версия, что византийцы договорились с половцами, которых и те, и другие атаковали, и половцы разгромили печенегов, а потом были растворены в Византии. Вот также должно быть, наверное, с вирусом, когда прививку сделают. Вот она постепенно вирус изнутри и съест", - предположил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагменты которой приводятся на сайте "Вести.ру".

Путин уже неоднократно общался к примерам с половцами и печенегами, когда говорил о трудностях, с которыми приходится сталкиваться России.

Песков признался, что не может это объяснить. "Скажу точно, что президент очень хорошо знает нашу российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы (...), с ним очень тяжело спорить на какие-то исторические темы, рассказал пресс-секретарь президента.

Он также согласился с тем, что печенеги "были большой головной болью для Киевской Руси". Но с этой бедой Русь справилась. "И печенеги прошли, и половцы прошли, и вирус пройдет, даст бог, будет прививка", - сказал он.

К теме нападений половцев и печенегов на Россию глава государства обратился 8 апреля в ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - сказал президент, обращаясь к россиянам.

Позднее это сравнение главы государства вызвало большое оживление в СМИ и соцсетях.