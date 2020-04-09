Первый пациент с коронавирусом умер на Ямале

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пациент, у которого был подтвержден коронавирус, скончался в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональный оперативный штаб.

"Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался в Надымской ЦРБ 9 апреля 2020 года. Житель поселка Пангоды, 47 лет", - говорится в сообщении.

Мужчина заболел 30 марта, с симптомами ОРВИ был госпитализирован в инфекционное отделение Надымской ЦРБ. 6 апреля у пациента подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. 7 апреля мужчина почувствовал себя хуже и был переведен на искусственную вентиляцию легких. "Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

По данным на 9 апреля, в ЯНАО 41 подтвержденный случай коронавируса. В том числе два случая подтвердились у вахтовиков Еты-Пуровского месторождения, восемь - в Салехарде (в УМВД по ЯНАО). Еще восемь случаев зафиксированы в Новом Уренгое, два - в Пуровском районе и 21 - в поселке Пангоды.

В конце марта в Надым были госпитализированы два работника Медвежинского газопромыслового управления (филиал ООО "Газпром добыча Надым", Пангоды) с подозрением на коронавирус, они являются жителями поселка Пангоды. Официально связь между этими случаями не называется.