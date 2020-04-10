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Алкоголь в Марий Эл из-за пандемии разрешат покупать только четыре часа в день

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Власти Марий Эл внесли изменения в региональный закон, касающиеся ограничения продажи алкоголя в республике.

"Данная поправка запрещает продажу алкогольной продукции с 18:00 до 14:00 часов в период режима повышенной готовности", - говорится на сайте главы Марий Эл.

По словам главы республики Александра Евстифеева, в последнее время "возросло количество обращений на станцию скорой помощи, мы даже имеем один летальный исход на почве чрезмерного употребления алкоголя".

"К сожалению, есть те, кто считает нерабочие дни временем большого праздника. Врачи называют коронавирус легочной чумой, и праздник во время "чумы" нам не нужен. Ваши работники корректно работают с теми, кто нарушает ограничительные мероприятия: останавливают, разговаривают. Это все правильно. Что касается злоупотреблений в сфере реализации алкогольной продукции, прошу проявить максимальную требовательность", - приводятся в сообщении слова Евстифеева, адресованные главе республиканского МВД.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл зарегистрирован 41 лабораторно подтвержденный в референс-центре случай COVID-2019. Госпитализированы 11 заразившихся, под медицинским наблюдением на дому находятся 27 человек, два выписаны в связи с выздоровлением, один пациент умер.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Марий Эл

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