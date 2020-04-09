В Марий Эл скончалась 37-летняя женщина, зараженная COVID-19

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пациентка с подтвержденным коронавирусом умерла в больнице в Йошкар-Оле (Марий Эл), сообщается на сайте Минздрава республики в четверг.

"В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы утром 9 апреля скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией. Она поступила в отделение в состоянии средней тяжести. Течение болезни осложнилось двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что "заболевание развивалось на фоне множественной хронической неинфекционной патологии". "В течение девяти суток состояние пациентки ухудшалось, в тяжелом состоянии она была переведена на искусственную вентиляцию легких", - также говорится в сообщении ведомства.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что скончавшейся пациентке было 37 лет, она "имела множество хронических заболеваний". Этот случай стал первым летальным исходом больного с COVID-19 в республике, отметил Евстифеев, которого цитирует пресс-служба главы Марий Эл.

"Пациентка заразилась контактным путем. Поэтому еще раз призываю всех жителей Марий Эл соблюдать строгий режим самоизоляции", - подчеркнул чиновник.

На данный момент в Марий Эл зарегистрирован 41 случай лабораторно подтвержденных в референс-центре случаев COVID-19.