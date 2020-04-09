Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

В Марий Эл скончалась 37-летняя женщина, зараженная COVID-19

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пациентка с подтвержденным коронавирусом умерла в больнице в Йошкар-Оле (Марий Эл), сообщается на сайте Минздрава республики в четверг.

Пандемия коронавируса

"В инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы утром 9 апреля скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией. Она поступила в отделение в состоянии средней тяжести. Течение болезни осложнилось двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что "заболевание развивалось на фоне множественной хронической неинфекционной патологии". "В течение девяти суток состояние пациентки ухудшалось, в тяжелом состоянии она была переведена на искусственную вентиляцию легких", - также говорится в сообщении ведомства.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что скончавшейся пациентке было 37 лет, она "имела множество хронических заболеваний". Этот случай стал первым летальным исходом больного с COVID-19 в республике, отметил Евстифеев, которого цитирует пресс-служба главы Марий Эл.

"Пациентка заразилась контактным путем. Поэтому еще раз призываю всех жителей Марий Эл соблюдать строгий режим самоизоляции", - подчеркнул чиновник.

На данный момент в Марий Эл зарегистрирован 41 случай лабораторно подтвержденных в референс-центре случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Апрель.

24
В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человекЧешские производители выпустили ограниченную серию игрушек в защитных масках для лицаПлавучий госпиталь ВМС США принимает новых пациентов в Лос-АнджелесеЧисло жертв коронавируса в Бельгии превысило две тысячи человек. На фото: трансляция похорон в прямом эфире в бельгийском городе Шарлеруа.8 апреля. Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.7 апреля. В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.6 апреля. Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19.6 апреля. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человек
Марий Эл Йошкар-Ола Александр Евстифеев коронавирус

Новости

Аналитики ВШЭ предсказали падение российского ВВП четыре квартала подряд

Володин подтвердил перенос отчета правительства перед депутатами

Генштаб пообещал не призывать выпускников школ этой весной

Военкоматы начали работать с призывниками удалённо

Военкоматы начали работать с призывниками удалённо
Пандемия коронавируса

Минздрав рекомендовал для профилактики коронавируса капли с рекомбинантным интерфероном альфа

Экономический кризис

В Думе допустили введение в регионах разных лимитов по ссуде для ипотечных каникул

В Думе допустили введение в регионах разных лимитов по ссуде для ипотечных каникул

Спикер Госдумы раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки

Спикер Госдумы раскритиковал крупнейшие торговые сети за наценки

"ЛУКОЙЛ" начал производство антисептиков

"ЛУКОЙЛ" начал производство антисептиков

Источник сообщил о переносе отчета правительства РФ в Госдуме

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');