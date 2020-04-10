Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Система пропусков в Москве, новые пациенты с коронавирусом по всей России и буксующая сделка ОПЕК+

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве с понедельника начнут вводить систему пропусков. Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что сначала пропуска будут выдаваться для поездок на работу, на втором этапе - для других целей, на третьем - если потребуется - для перемещений в пределах района. На следующей неделе также будут закрыты почти все предприятия, приостановлены стройки, нельзя будет воспользоваться каршерингом. Собянин подчеркнул, что впереди москвичей ждут тяжелые времена.

- В России выявлены 1 786 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Из них на Москву пришлись 1 124 случая, на втором месте - Подмосковье со 182 новыми пациентами, на третьем - Коми с 58 заболевшими. В Санкт-Петербурге коронавирус нашли еще у 35 человек.

- Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подчеркнула, что по сравнению с прошлой неделей число госпитализированных с COVID-19 удвоилось, и у большинства из них пневмония. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к работе с больными коронавирусом подключились поликлиники и 40 непрофильных клиник, в которых есть компьютерные томографы.

- В ЦБ ожидают снижения ВВП РФ в 2020 году. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в III квартале ожидается рост российской экономики по сравнению с II кварталом с очисткой от сезонности, поэтому формально рецессии удастся избежать. Она отметила, что баланс рисков для инфляции в середине года сместится в дезинфляционную сторону. По словам Набиуллиной, снижение ключевой ставки рассматривается как один из вариантов решения на заседании 24 апреля.

- Сделка ОПЕК+ забуксовала из-за возражений стран ЕС и Мексики. В пятницу проходит конференция "большой двадцатки" на уровне министров энергетики. Перед ее началом президент Мексики Андрес Мануэл Лопес Обрадор заявил, что страна будет снижать добычу нефти на 100 тыс. б/с вместо 400 тыс. б/с или 350 тыс. б/с, о которых шла речь на заседании ОПЕК+. При этом США взяли на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений.

- Правительство России в пятницу купило контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ РФ. Общая сумма сделки составила 2 трлн 139,4 млрд рублей. ЦБ РФ уже передал правительству 50% обыкновенных акций Сбербанка, передача еще одной акции пройдет не позднее 6 мая.