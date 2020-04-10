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Сделка ОПЕК++ забуксовала из-за возражений стран ЕС и Мексики

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран "большой двадцатки" пока не смогли достичь соглашения о стабилизации нефтяного рынка из-за возражений со стороны ЕС и Мексики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на делегата сообщает, что министры энергетики G20 завершают подготовку своего итогового заявления, но оно является "универсальным" и не содержит деталей о размере сокращения нефтедобычи странами-участниками.

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ЕС Мексика ОПЕК ОПЕК++

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