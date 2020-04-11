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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
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В России из-за COVID-19 под меднаблюдение поместили 159 тыс. человек

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российские медики наблюдают за 159 тыс. человек в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается также, что число сделанных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 1,18 млн.

За последние сутки в стране количество случаев заболевания коронавирусом выросло на 1 786 и достигло 11 917 человек.

По данным на 10 апреля по России умерли 94 человека.

Россия коронавирус Роспотребнадзора

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