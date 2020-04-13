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РЖД из-за коронавируса приостановят бесплатный проезд ветеранов ВОВ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в связи с эпидемиологической ситуацией приостанавливает перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) до отмены введенных ограничений.

"В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования", - говорится в сообщении РЖД.

Оформление бесплатных перевозок будет незамедлительно возобновлено после снятия всех ограничений, введенных в целях недопущения распространения новых случаев заболеваний, вызванных COVID-19.

Накануне 75-летней годовщины Победы в ВОВ РЖД приняли решение об обеспечении бессрочного и безлимитного бесплатного проезда инвалидам и участникам войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым инвалидом и участником ВОВ бесплатно мог проследовать один сопровождающий.

РЖД ВОВ коронавирус

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