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В РФ создали первую тест-систему диагностики возбудителя COVID-19 у животных

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В России на базе научного учреждения Россельхознадзора - Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") - создана первая тест-система для диагностики возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. В первую очередь наборы для диагностики животных поступят в крупные города, где растет количество инфицированных людей.

"До сегодняшнего дня в России были разработаны только тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 у людей. Наша разработка первая. Новая методика предназначена для выявления возбудителя вируса COVID-19 у различных животных, в том числе у животных-компаньонов - собак и кошек", - сообщил журналистам заместитель директора ВНИИЗЖ по НИР и мониторингу Илья Чвала.

Новая диагностическая система основана на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени и разработана на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

Как сообщил эксперт Россельхознадзора, кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев, у животных будут браться оральные и назальные пробы, возможно, фекальные и ректальные. "Пробы биологического материала будут тестировать на наличие РНК вируса SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19", - уточнил он.

Эксперты отметили, что науке известны другие видовые коронавирусы, которым подвержены собаки, кошки и сельскохозяйственные животные. "Мы проверяли чувствительность новой тест-системы и проводили исследования с помощью разных возбудителей, представляющих семейство коронавирусов. Например, инфекционного бронхита кур, трансмиссивного гастроэнтерита свиней. Но тест-система смогла четко определить тот образец, где содержался РНК возбудителя COVID-19", - пояснил Лебедев.

Сейчас разработаны и утверждены методические рекомендации, которые позволяют проводить исследование проб биоматериалов животных на базе "ВНИИЗЖ".

"В апреле ВНИИЗЖ планирует произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тыс. исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров по всей стране" - сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

Аналогичная работа в ближайшее время будет организована на базе другого научного учреждения Россельхознадзора - Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ"), где завершается разработка диагностической тест-системы на основе ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией).

Как сообщил Лебедев, в первую очередь наборы для диагностики животных поступят в крупные города, где растет количество инфицированных людей, а также в те субъекты, где есть международные аэропорты. С помощью новой методики будут тестировать, в том числе, животных-компаньонов, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.

Восприимчивые питомцы

Эксперты отмечают, что инфекция COVID-19 широко распространилась среди людей и существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. По официальным сообщениям МЭБ, известно о нескольких зараженных COVID-19 кошках и собаках, а также об одном тигре, обитающем в зоопарке Нью-Йорка. В последнем сообщении МЭБ говорится, что к новой коронавирусной инфекции восприимчивы кошки, причем у животных наблюдаются клинические признаки заболевания и возможна внутривидовая передача, то есть одна кошка может заразить другую. Кроме того, по информации МЭБ, новому вирусу подвержены хорьки, в меньше степени - собаки.

Не воспринимают эту инфекцию куры, утки и свиньи. К такому выводу пришли китайские ученые из Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук (Харбин). Они провели исследования на восприимчивость к новому вирусу хорьков, свиней, собак, кошек, кур и уток и пришли к выводу, что это заболевание особенно тяжело протекает у кошек, вплоть до летального исхода.

Нет доказательств заражения человека от животных-компаньонов

Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в настоящее время отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Распространение заболевания, по мнению ВОЗ и МЭБ, происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.

Однако заражение животных вирусом COVID-19 может иметь последствия для здоровья и благополучия животных, а также для сохранения дикой природы, считают эксперты. "В связи с этим Россельхознадзор с целью недопущения укоренения COVID-19 в популяциях домашних восприимчивых животных планирует силами своих подведомственных учреждений оценить степень распространения заболевания среди домашних животных-компаньонов на территории России", - заявила Мелано.

Поголовно тестировать животных на COVID-19 нет необходимости, отмечает Лебедев. По рекомендациям МЭБ, в первую очередь нужно брать пробы у животных, у которых наблюдаются клинические признаки заболевания или питомец находился в контакте с инфицированным человеком.

Россельхознадзор коронавирус

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