Автовладелец отсудил компенсацию у мужчины, упавшего на его машину с 11 этажа

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Житель города Бор отсудил более 85 000 рублей компенсации у мужчины, который выпрыгнул с лоджии 11-го этажа на его автомобиль и безвозвратно его испортил. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского областного суда.

Истец добился компенсации 73 305 рублей морального ущерба (разница между стоимостью всей машины и "годных остатков") и еще около 13 815 рублей судебных расходов.

Борский городской суд установил, что в ноябре 2018 года ответчик 1991 года рождения был пьян и спрыгнул с лоджии 11 этажа. Он упал на машину истца и выжил. Экспертиза установила, что автомобиль восстановлению не подлежит. Автовладелец подал на выжившего в суд, добиваясь компенсации материального и морального вреда.