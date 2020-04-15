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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53Заразились
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В Центральной России увеличились темпы прироста подтвержденных случаев COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Еще 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы за минувшие сутки в 13 регионах Центральной России (не считая Москвы и Московской области), общее количество инфицированных выросло до 1412 человек.

Накануне, 14 апреля, было официально подтверждено 167 случаев. Таким образом, темпы суточного роста увеличились в 1,7 раза. В оперативных штабах регионов отмечают, что значительный рост выявленных инфицированных во многом связан с проведением анализов в местных лабораториях, а также повышением уровня новых тест-систем.

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В Смоленской области за сутки зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Число инфицированных в регионе достигло 106 человек. Основное количество зараженных - 83 человека - в Вяземском районе, где инфекция подтверждена у части пациентов дома-интерната для престарелых.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, новые случаи COVID-19, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер.

Во Владимирской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб региона. Всего на среду в регионе зарегистрировано 145 случаев новой коронавирусной инфекции, большая часть - 33 - в Петушках, 27 - в Коврове, 23 - в Муроме. За весь период в области зафиксировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

В Тульской области, по данным регионального оперативного штаба, зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19. "Вирус обнаружен у жителей Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Новомосковска, Заокского, Щекинского, Белевского, Веневского, Тепло-Огаревского, Кимовского и Богородицкого районов. Из них девять человек работают в столичном регионе, еще девять прибыли в Тульскую область из Москвы, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба, в Тверской области подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. "Большая часть людей с подтвержденным коронавирусом - без симптомов проявления заболевания, это контактировавшие с теми, у кого ранее была подтверждена инфекция", - говорится в сообщении.

Всего в регионе подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы.

По данным оперативного штаба Курской области, в регионе за сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных в регионе увеличилось до 89. Из них 55 зараженных не имеют признаков заболевания, находятся на карантине в домашних условиях, 27 - на лечении в областной инфекционной больнице. Два пациента, находившиеся на лечении в больнице, скончались. Пять пациентов выздоровели.

В Ивановской области подтверждено 25 новых случаев. По данным регионального оперштаба, по состоянию на 15 апреля в регионе официально зарегистрирован 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов выздоровели: семь из них выписаны, один снят с наблюдения дома. К выписке готовятся еще семь человек.

В Калужской области, по данным федерального оперативного штаба, зафиксировано 25 новых случаев.

В Брянской области на данный момент зарегистрировано 164 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших выросло на 22. Больше всего коронавирусных больных зарегистрировано в Брянске -145, затем следует Брянский район - шесть случаев, город Сельцо и Дятьковский район - по четыре случая, Погарский район - три, Комаричский район и город Фокино - по одному случаю.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил на своей странице в фейсбуке, что в регионе подтверждено еще 12 случаев инфицирования новым вирусом. Всего в области с начала периода диагноз подтвердился у 39 человек, выздоровели - семь.

Он также отметил, что ярославские исследования на вирус теперь будут признаваться окончательными, и не будут отправляться в Москву для подтверждения.

В Липецкой области отмечен прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился еще у 11 человек. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Всего в регионе выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. 15 человек выздоровели.

В Костромской области выявлено еще девять случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 27.

"Состояние всех стабильное, к аппарату ИВЛ никто не подключен", - сказала заместитель губернатора Ольга Еремина журналистам в среду.

В Воронежской области за сутки подтверждено заражение у семи человек, сообщает пресс-центр облправительства. Большинство из них контактировали с инфицированными ранее. Одна женщина приехала из Москвы. Таким образом, число заразившихся новой инфекцией в регионе достигло 75. Четыре пациента с коронавирусом человека скончались за последние четверо суток. Выздоровели 19 человек.

По результатам проверки тестов на коронавирусную инфекцию за последние сутки СOVID-19 подтвержден у 18 жителей Белгородской области.

Как сообщила журналистам первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, предварительная причина у подавляющего большинства зараженных - контакты с приезжими из Москвы, двое контактировали с зараженными в больницах.

Умерший накануне, 14 апреля, пациент - мужчина 56 лет, житель Вейделевского района, контактировал с москвичом. Заболевание пневмонией было осложнено сахарным диабетом и гипертонией с поражением сердца. Кроме того, он очень поздно обратился за медпомощью. Всего в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 59 человек.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не зарегистрированы в Тамбовской, Рязанской и Орловской областях.

Хроника коронавируса. Апрель.

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