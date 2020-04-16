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Внеплановые проверки недропользователей в РФ выявили сотни существенных нарушений

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор в ходе проверок компаний обнаружил 765 нарушений условий пользования недрами (из них более половины оказались серьезными нарушениями) и выдал свыше трехсот постановлений о штрафах на 15,3 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.

По поручению правительства, федеральная служба изучает деятельность 254 недропользователей по 313 лицензиям на территории 54 субъектов РФ. В Росприроднадзоре "Интерфаксу" уточнили, что упомянутые проверки были внеплановыми.

"Было установлено, что на 161 лицензионном участке деятельность по недропользованию не ведется. В ходе проведения проверок выяснилось, что разведка и разработка большинства месторождений осуществляется с нарушениями условий лицензионных соглашений и технических проектов на разработку месторождений", - говорится в сообщении.

Служба подчеркивает, что из выявленных 765 нарушений, 445 - существенные и являются основанием для досрочного прекращения действия лицензии. Компаниям предписано устранить нарушения в установленные сроки.

Кроме того, по факту нарушений были возбуждены административные дела в отношении юридических и должностных лиц, а также вынесено 357 постановлений об административных правонарушениях в виде штрафов на общую сумму 15 млн 335 тыс. руб.

Также Росприроднадзор сообщает, что материалы 139 проверок по 144 лицензиям направлены в Роснедра с представлением о досрочном прекращении права пользования участками недр.

В свою очередь, Роснедра выдали 58 уведомлений о допущенных нарушениях условий пользования участками недр. По итогам проведенных проверок досрочно прекращено действие 65 и приостановлено действие трех лицензий.

Росприроднадзор Роснедра

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