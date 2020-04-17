РСПП не поддержал проект климатической стратегии РФ и попросил его доработать

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей не поддержал проект Климатической стратегии РФ до 2050 года, подготовленный Минэкономразвития, посчитав, что он требует существенной доработки.

Об этом говорится в отзыве организации на проект стратегии, с ним ознакомился "Интерфакс".

В частности, РСПП не поддержал планы установить национальную цель по сокращению объема выбросов парниковых газов до 67% от уровня 1990 года с учетом выбросов и поглощений в лесном хозяйстве и землепользовании по сравнению с ранее заявленным показателем в 70-75% от уровня 1990 года.

"По мнению РСПП, предлагаемый показатель является существенным повышением амбициозности", - подчеркивает организация, отмечая, что это может повлиять на снижение конкурентоспособности российской промышленности и отказ от реализации уже запланированных мероприятий.

В РСПП все так же придерживаются мнения, что вклад России в глобальное сокращение выбросов парниковых газов уже является наибольшим среди стран, ратифицировавших Парижское соглашение.

"В то же время у превалирующего большинства его сторон в настоящий момент уровень выбросов превышает значения 1990 года. Это означает, что другие страны отдают приоритет экономическому развитию и поддержке своих национальных интересов, а не безальтернативному сокращению выбросов парниковых газов", - говорится в письме.

Также РСПП не поддержал предложение включить в программы деятельности госпредприятий (ФГУПов) и стратегии развития компаний с госучастием, в том числе стратегию развития госкомпании "Росавтодор" мер, направленных на никзоуглеродное развитие РФ. По мнению организации, эта инициатива требует дополнительного обоснования.

По мнению РСПП, подобные меры создают риски для запланированных или реализуемых крупных инвестпроектов, потому что могут привести к пересмотру инвестпрограмм.

Также РСПП опасается, что эта мера может привести к росту тарифов на услуги энергетических и транспортных компаний, что негативно повлияет на конкурентоспособность потребителей услуг и российской экономики в целом.

По мнению организации, проект стратегии предполагает экономические механизмы регулирования выбросов, в том числе ценовые. Это создает риск дополнительной финансовой административной нагрузки для компаний.

Также союз обращает внимание, что в документе нет механизмов господдержки добровольных проектов по сокращению выбросов и он не содержит мер по повышению "объективности и полноты учета поглощения парниковых газов российскими лесами и прочими экосистемами".

"(Стратегия-ИФ) не учитывает негативное влияние на темпы экономического роста, предусмотренного в интенсивном сценарии снижения потребления и выпуска продукции нефтегазового сектора, роста стоимости электроэнергии из-за изменения структуры источников энергогенерации", - также говорится в письме.

Стратегия развития с низкими выбросами парниковых газов

Минэкономразвития в марте подготовило и направило на согласование в ведомства Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. Она содержит два сценария: базовый и интенсивный.

Развитие по базовому сценарию позволит снизить углеродоёмкость российского ВВП на 9% к 2030 году и на 48% к 2050 году относительно текущего уровня. Целевое значение объема выбросов парниковых газов в 2030 году составит две трети от уровня 1990 года по сравнению с предыдущей целью в три четверти от того же уровня. Сценарий также предусматривает создание правовой основы и методологической базы для технологической трансформации экономики, а также введение национального регулирования выбросов парниковых газов и создание системы климатического мониторинга.

"Достигнутые к 2030 году темпы роста энергоэффективности увеличиваются за счет принятия новых мер по масштабному внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий во всех отраслях экономики, снижению потерь энергии. Существенно сокращаются сплошные рубки, расширяется охрана лесов на зону космического мониторинга II уровня", - говорится в Стратегии.

Переход к интенсивному сценарию позволит России достичь углеродной нейтральности во второй половине 21 века ближе к его завершению. Он предусматривает увеличение генерации на основе возобновляемых источников энергии, а также масштабную электрификацию и цифровизацию транспорта и технологических процессов в отраслях, отказ от сплошных рубок лесов и практически полный охват лесов средствами защиты от пожаров.

"В интенсивном сценарии предусматривается реализация всех доступных технологических и экономических возможностей РФ, что позволяет выйти на траекторию устойчивого снижения выбросов парниковых газов уже с 2035 года и к 2050 году снизить выбросы парниковых газов на 40 - 50% относительно уровня 1990 года В этом случае кумулятивное снижение РФ выбросов парниковых газов к 2050 году достигнет около 90 млрд. т СО2-экв., что станет самым значимым национальным вкладом по ограничению роста глобальной приземной температуры уровнем 1,5 градуса", - говорилось в Стратегии.

Соглашение об изменении климата

Парижское соглашение об изменении климата было составлено в конце 2015 года, подписано в апреле 2016 года и вступило в силу спустя еще полгода. Его стратегическая цель - удержать прирост глобальной средней температуры к концу 21 века в пределах ниже двух градусов сверх доиндустриальных показателей и приложить усилия в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса. Россия присоединилась к Парижскому соглашению в сентябре 2019 года.