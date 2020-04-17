ВТБ решил изменить юридическую форму "Галс-Девелопмент"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ как акционер компании "Галс-Девелопмент" планирует поменять юридическую форму бизнеса застройщика - перевести ее девелоперские активы в паевые инвестиционные фонды под управлением "ВТБ-Капитал Управление активами". Об этом сообщили в пресс-службе "Галса".

Компания продолжит работу под своим брендом, но в иной юридической форме. В компании эту трансформацию связали со стратегией ВТБ по выходу из непрофильных активов.

Объекты гостиничного бизнеса "Галса" могут быть переведены в ЗПИФ "Долгосрочные инвестиции", уточнили в пресс-службе. Жилые и торговые комплекса (Sky-Light, ЦДМ, Искра-Парк, Сады Пекина и пр.) могут передать в новый ЗПИФ "Девелоперские активы", который будет создан в течение весны под управление профессиональной управляющей компании "ВТБ-Капитал Управление активами".

Передачу активов из компании в фонды планируется завершить до конца года. По итогам трансформации активов компании "Галс-Девелопмент" банк рассмотрит вопрос о запуске аналогичного механизма в отношении других девелоперских компаний группы ВТБ.

Ранее 17 апреля "Коммерсантъ" сообщил, что как девелоперское подразделение "Галс-Девелопмент" исчезнет с рынка недвижимости уже к началу лета.

ПАО "Галс-Девелопмент" - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Основным акционером компании является ВТБ. Компания входит в топ-20 рейтинга застройщиков России. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет более 2,2 млн кв.м. В 2016-2018 годах компания ввела в эксплуатацию восемь объектов общей площадью около 700 тыс. кв.м.