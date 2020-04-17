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РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в условиях падения пассажиропотока из-за COVID-19 продолжают отменять движение поездов дальнего следования по РФ.

В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники.

Дополнительные и сезонные поезда традиционно назначаются РЖД для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в майские праздничные дни, так и в сезон летних отпусков. Поскольку у пассажиров в настоящее время нет возможности планировать и организовывать свои путешествия, то исчезла целесообразность курсирования дополнительных поездов, говорится в сообщении.

РЖД отмечает развитие тенденции к дальнейшему снижению заполняемости пассажирских поездов, курсирующих в дальнем следовании. По данным компании, с 21 марта текущего года наблюдается почти 80%-ное снижение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество проданных билетов на май-июнь в среднем сократилось на 60%, при этом значительно вырос их возврат. На поезда, отправляющиеся в мае, количество возвращенных билетов до 7 раз превышает аналогичные показатели прошлого года.

Пассажирам, уже купившим билеты на данные поезда, будет предложено переоформить их, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.

При оформлении ж/д билетов в кассе АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД), на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" у пассажиров есть возможность оставить номера мобильных телефонов, на которые будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поездов в случае чрезвычайных ситуаций.

При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД оперативно восстановит существующую маршрутную сеть и готовы рассмотреть вопрос о назначении дополнительных поездов.

РЖД

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