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Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в крушении легкомоторного самолёта пол Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что легкомоторный самолёт Л-4 разбился вблизи поселка Лесное в 30 км от Хабаровска.

По данным следствия, в районе села Лесное Хабаровского края произошло крушение частного самолёта типа L-4. Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна. Возбуждено уголовное дело.

Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", самолет принадлежал хабаровскому бизнесмену. Самолет L-4 разбился в 30 км от Хабаровска.

Хабаровский край

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