Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в крушении легкомоторного самолёта пол Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что легкомоторный самолёт Л-4 разбился вблизи поселка Лесное в 30 км от Хабаровска.
По данным следствия, в районе села Лесное Хабаровского края произошло крушение частного самолёта типа L-4. Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна. Возбуждено уголовное дело.
Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", самолет принадлежал хабаровскому бизнесмену. Самолет L-4 разбился в 30 км от Хабаровска.