Стала известна предполагаемая причина крушения самолета под Хабаровском

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ошибку пилота назвали предполагаемой причиной крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае. Сообщение об этом появилось в инстаграме аэропорта "Калинка", откуда вылетел самолет.

"18.04.2020 при испытательном полете произошла катастрофа с самолетом-амфибией Л-142. Самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Действия летчика-испытателя привели к срыву самолета на малой высоте, и это стало причиной гибели четырех человек ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на борту разбившегося самолеты находился местный бизнесмен Илья Карабат, а также летчик - испытатель из Комсомольска-на-Амуре, эксперт сертификационного центра из Тюмени, и еще одна пассажирка.

Как сообщалось, 18 апреля в районе аэродрома Калинка (Хабаровский край) потерпел крушение и сгорел легкомоторный частный самолет. Находившиеся на борту командир воздушного судна и три пассажира погибли.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна.

Катастрофа легкомоторного самолета L-142 в Хабаровском крае - уже вторая за год. 27 апреля 2019 года в пригороде Хабаровска разбился самолет Як-18, на борту которого был президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.