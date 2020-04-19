В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В ростовском городе Шахты пациента, у которого экспресс-тест выявил коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, полиция ищет беглеца.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что мужчина покинул медучреждение до того, как были получены предварительные анализы, в которых у него подтвердился COVID-19.

По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.