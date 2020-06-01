Сбежавшие через окно пациенты с COVID-19 стали фигурантами уголовного дела

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе двое мужчин, зараженных коронавирусом, стали фигурантами уголовного деле после побега из Лабытнангской городской больницы, сообщила региональная прокуратура. Их госпитализировали 27 мая, на вечер следующего дня они сбежали из больницы, выпрыгнув из окна второго этажа.

По данным прокуроров, оба беглеца знали, что у них подтвердилась коронавирусная инфекция. Побег они совершили, не надев масок.

По материалам городской прокуратуры, полиция возбудила на обоих дела по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей).

Пациентов нашли и вернули в больницу.