Минкомсвязь запланировало вывозные рейсы из Бангкока

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вывозные рейсы из Бангкока, которые привезут россиян во Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск, запланированы на 22 апреля, сообщает в ночь на вторник Минкомсвязь РФ в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SBI6262 Бангкок - Владивосток запланирован на 22 апреля 2020 в 11:45 (местное время)", - говорится сообщении.

Отмечается, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Приморском крае.

"Вылет рейса № SVR3782 Бангкок - Иркутск - Екатеринбург запланирован на 22 апреля 2020 в 18:35 (местное время)", - также сообщает Минкомсвязь.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Свердловской, Челябинской и Иркутской областях.

"Вылет рейса № SBI5702 Бангкок - Новосибирск - Красноярск запланирован на 23 апреля 2020 в 11:25 (местное время)" - отмечается в сообщении.

В свою очередь, рейс Бангкок - Новосибирск - Красноярск доступен только для россиян, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае.

В Минкомсвязи напомнили, что гражданам необходимо зарегистрироваться на рейсы на портале Госуслуг.