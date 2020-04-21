Сотрудники кондитерской фабрики в Татарстане заразились коронавирусом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Очаг коронавирусной инфекции обнаружен на кондитерской фабрике "Акульчев" в Набережных Челнах (Татарстан), заболели 14 ее сотрудников, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина.

"Чаще всего занос инфекций в коллектив происходит из дома. Ярким примером такого распространения служит очаг на фабрике "Акульчев"... Первый заболевший сотрудник заразился от мамы, которая общалась с больной знакомой с коронавирусной пневмонией", - сказала она на совещании в правительстве республики.

По словам Патяшиной, сейчас на наблюдении находятся еще 32 сотрудника фабрики и 25 членов их семей.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что вопросов к продукции предприятия у них нет. "Продукция, которая находится в обороте, соответствует требованиям", - сказал представитель ведомства.

Кондитерская фабрика "Акульчев" выпускает бисквиты, венские вафли, печенье и пирожные, сообщается на ее сайте.