Отменен оправдательный приговор охраннице школы, где подростки устроили резню

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил оправдательный приговор охраннице, которая 15 января 2018 года пропустила в школу №127 в Перми двух подростков с ножами, устроивших там резню. Об этом сообщила прокуратура Пермского края.

Обвинение считает, что подсудимая нарушила пропускной режим и пропустила подростков в здание без досмотра и без сопровождения. В результате они ранили 15 человек, включая учительницу. Охраннику вменили ч. 2 ст. 118 УК - ненадлежащее исполнение обязанностей, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В октябре 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал женщину виновной и назначил ей два года ограничения свободы. В ноябре Пермский краевой суд ее оправдал. Прокуратура оспорила это решение.

Кассационный суд признал "не соответствующими требованиям уголовного и уголовно-процессуального закона" выводы судов предыдущих инстанций и направил дело в районный суд на новое рассмотрение.

Два 16-летних подростка, один действующий и один бывший ученик школы №127, утром 15 января 2018 года пришли в школу, вошли в класс напали с ножами на детей, которым было от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Мотовилихинский суд Перми приговорил напавших к почти десяти и семи годам лмшения свободы и принудительном лечении у психиатра.