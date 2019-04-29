Второй подросток, напавший на школу в Перми, приговорен к семи годам колонии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Второго подростка, в январе 2018 года напавшего с ножом на учеников и учителя в пермской школе, приговорили к семи годам воспитательной колонии, передает в понедельник корреспондент "Интерфакса" из зала Мотовилихинского райсуда Перми.

Юноша признан виновным в покушении на убийство. Помимо лишения свободы, ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра.

Утром 15 января прошлого года в школе №127 в Перми двое подростков напали на детей и учительницу, нанеся им многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. Пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй учился в ней раньше. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет, на время следствия они были арестованы. О причинах нападения не сообщалось.

В ходе расследования обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу. Второй участник - ученик школы - был переведен в психиатрический стационар на два месяца.

В декабре прошлого года первого подростка приговорили более чем к 9,5 годам в воспитательной колонии. Его признали виновным в разбое, покушении на убийство и поджоге. Юноше также назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра.