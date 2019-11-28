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Апелляция оправдала охранницу школы в Перми, где произошла поножовщина

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд в четверг рассмотрел апелляцию по делу охранницы школы №127 Перми, где в январе 2018 года двое подростков напали с ножами на учеников и учительницу.

"Суд оправдал ее и признал право на реабилитацию", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда в четверг.

Ранее сообщалось, что в начале октября Мотовилихинский райсуд Перми приговорил охранницу школы к двум годам ограничения свободы. Женщина обвинялась в том, что пропустила в школу без проверки сумок и документов двух подростков, которые впоследствии напали на учеников и учителя. Согласно инструкциям, посетители без пропуска должны находиться в здании школы в сопровождении сотрудника учебного заведения, что в итоге не было обеспечено.

Утром 15 января 2018 года в школе №127 в Перми двое 16-летних подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы, в том числе учительница, получившая 17 ножевых ранений.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй - бывший ученик. Первый приговорен к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы, второй - к 7 годам колонии. Обоим назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

В начале октября этого года учитель школы №127 города Перми Наталия Шагулина, защищавшая детей во время нападения в школе, получила медаль за "Доблесть и отвагу".

ЧП в пермской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 28 ноября 2019 годаНападения в школах
Пермь

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