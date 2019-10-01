Осуждена женщина, охранявшая школу в Перми во время нападения подростков

Школа №127 в Мотовилихинском районе Перми Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Мотовилихинский суд Перми во вторник вынес обвинительный приговор женщине-охраннику школы N127, где в январе прошлого года два подростка напали с ножами на учеников и учительницу, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на два года, признав виновной по ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Ограничение свободы не предполагает изоляции от общества, но предусматривает надзор специализированного госоргана за осужденным.

Женщину обвинили в том, что она пропустила в школу без проверки сумок и документов двух подростков, которые впоследствии напали с ножами на школьников и учительницу. Согласно инструкциям, посетители без пропуска могут находиться в школе только в сопровождении ее сотрудника, но их таким сопровождением не обеспечили. Во время суда обвиняемая не признавала своей вины.

Нападение и приговоры

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января 2018 года. По данным следствия, два подростка напали на детей, которым было от 10 до 12 лет, и на учительницу, которая пострадала больше всех, так как защищала школьников и получила 17 ножевых ран. После этого подростки ударили ножами друг друга. Всего в результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них понадобилась госпитализация.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй нападавший - бывший ученик. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет. О причинах нападения не сообщалось.

Тот же суд, что вынес приговор охраннику, приговорил первого подростка к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Он был признан виновным в разбое, покушении на убийство и умышленном уничтожение имущества путем поджога. Второй юноша признан виновным по в покушении на убийство и получил семь лет лишения свободы. Кроме того, каждому из них назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.