Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Субботники во время коронавируса привели к проверке в Кабардино-Балкарии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии по поручению Генпрокуратуры РФ проверят, обоснованно ли было проведение субботников в условиях пандемии коронавируса, сообщает надзорное ведомство.

Проверками займется прокуратура республики. По их результатам при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый местной жительницей, в котором сотрудники администрации одного из муниципалитетов вышли на организованный массовый субботник и убирают территории во время действия режима самоизоляции.

КБР Генпрокуратура РФ коронавирус

Новости

Все сотрудники отделения НИИ имени Вредена в Петербурге заразились COVID-19

Все сотрудники отделения НИИ имени Вредена в Петербурге заразились COVID-19

МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации

МС-21 выполнил половину программы испытательных полетов для его сертификации

За соблюдением ограничений в Петербурге стали следить с помощью беспилотника

За соблюдением ограничений в Петербурге стали следить с помощью беспилотника

Источник назвал возможную причину смерти замглавы департамента культуры Москвы

"Гринпис" заявил, что рекомендованная Роспотребнадзором одноразовая упаковка еды не защитит от COVID-19

Пропавшего в марте московского чиновника нашли мертвым в Ялте

Пропавшего в марте московского чиновника нашли мертвым в Ялте

Патриарх нашел замену умершему от COVID-19 настоятелю Елоховского собора

Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о 2,3 тыс. тяжелых больных с коронавирусом в России

Общий показатель смертности в России оказался на 4,5% ниже прошлогоднего

Главный эпидемиолог Минздрава посоветовал продлить ограничения на майские праздники

Главный эпидемиолог Минздрава посоветовал продлить ограничения на майские праздники
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');