Субботники во время коронавируса привели к проверке в Кабардино-Балкарии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии по поручению Генпрокуратуры РФ проверят, обоснованно ли было проведение субботников в условиях пандемии коронавируса, сообщает надзорное ведомство.

Проверками займется прокуратура республики. По их результатам при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый местной жительницей, в котором сотрудники администрации одного из муниципалитетов вышли на организованный массовый субботник и убирают территории во время действия режима самоизоляции.