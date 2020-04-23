Число заболевших COVID-19 в космической отрасли РФ выросло до 71

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусом работников ракетно-космической отрасли в России выросло почти в два раза за шесть дней, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на 10:30 23 апреля. Всего заболевших - 71, выздоровевших - шесть, умерших - два", - сообщил Рогозин в твиттере.

В прошлую пятницу, 17 апреля, пресс-служба "Роскосмоса" сообщала о 42 заболевших и двух скончавшихся. Умершим специалистам было 62 и 68 лет, они работали на предприятиях в Москве и Московской области

Там также сообщили, что от двусторонней пневмонии скончался еще один сотрудник с подозрением на коронавирус, но его диагноз не был подтвержден.