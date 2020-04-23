Напавших на скорую жителей Кировской области отправили под домашний арест

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Кировской области отправил под домашний арест двоих мужчин, подозреваемых в нападении на фельдшера скорой помощи.

Как сообщает Следственный комитет РФ, дело расследуется по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений). Подозреваемые признали вину.

По информации следствия, 17 апреля около одного из домов в Кирово-Чепецке двое пьяных мужчин напали на сотрудника бригады скорой помощи, в результате фельдшер был госпитализирован с травмами.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области агентству уточняли, что фельдшер в тот вечер ходил по домам и брал мазки на коронавирус.