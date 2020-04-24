Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу петербургского бизнесмена, бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о мошенничестве на 8 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, арестовав Волчека на два месяца, до 22 июня, сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу суд заключил под стражу на аналогичный период его предполагаемого сообщника - Зураба Плиева, признавшего вину. Волчек вину не признал.

Накануне, 23 апреля, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "Волчек, а также его знакомый Зураб Плиев задержаны в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), возбужденного органами московского управления Следственного комитета (СК)".

По данным следствия, днем в среду, 22 апреля, в одном из офисов столичной фирмы на Краснопресненской набережной доверитель некоего предпринимателя передал представителю Волчека и Плиева 8 млн рублей за то, чтобы бизнесмена не привлекли к уголовной ответственности.

"Получатель денег был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позднее в Санкт-Петербурге был задержан Волчек", - сказал источник.

По его словам, действия Волчека, Плиева и посредника были квалифицированы как покушение на мошенничество, поскольку никто из фигурантов не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела в отношении предпринимателя.

В свою очередь ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил "Интерфаксу", что в четверг, 23 апреля, днем Волчек был доставлен в ИВС на Петровке. "Он помещен в трехместную камеру, но соседей у него пока нет", - сказал Мельников.

По его словам, самого экс-депутата члены комиссии не смогли увидеть, так как в это время он находился на допросе. Тем не менее, общественники проверили условия содержания Волчека. По словам Мельникова, койка была застелена стандартным для столичных ИВС и спецприемников одноразовым медицинским бельем.

"Телевизора в камере нет, он и не предусмотрен правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания, но были книги, в частности, "Битва королей" Джорджа Мартина из популярной саги "Песнь льда и пламени" и детектив Чингиза Абдулаева", - сказал Мельников.

Волчек - российский бизнесмен, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва. Депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов.