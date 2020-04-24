Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Волчека по делу о мошенничестве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу петербургского бизнесмена, бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о мошенничестве на 8 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, арестовав Волчека на два месяца, до 22 июня, сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу суд заключил под стражу на аналогичный период его предполагаемого сообщника - Зураба Плиева, признавшего вину. Волчек вину не признал.

Накануне, 23 апреля, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "Волчек, а также его знакомый Зураб Плиев задержаны в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), возбужденного органами московского управления Следственного комитета (СК)".

По данным следствия, днем в среду, 22 апреля, в одном из офисов столичной фирмы на Краснопресненской набережной доверитель некоего предпринимателя передал представителю Волчека и Плиева 8 млн рублей за то, чтобы бизнесмена не привлекли к уголовной ответственности.

"Получатель денег был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позднее в Санкт-Петербурге был задержан Волчек", - сказал источник.

По его словам, действия Волчека, Плиева и посредника были квалифицированы как покушение на мошенничество, поскольку никто из фигурантов не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела в отношении предпринимателя.

В свою очередь ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил "Интерфаксу", что в четверг, 23 апреля, днем Волчек был доставлен в ИВС на Петровке. "Он помещен в трехместную камеру, но соседей у него пока нет", - сказал Мельников.

По его словам, самого экс-депутата члены комиссии не смогли увидеть, так как в это время он находился на допросе. Тем не менее, общественники проверили условия содержания Волчека. По словам Мельникова, койка была застелена стандартным для столичных ИВС и спецприемников одноразовым медицинским бельем.

"Телевизора в камере нет, он и не предусмотрен правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания, но были книги, в частности, "Битва королей" Джорджа Мартина из популярной саги "Песнь льда и пламени" и детектив Чингиза Абдулаева", - сказал Мельников.

Волчек - российский бизнесмен, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва. Депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов.

Денис Волчек Пресненский суд Москва Госдума СКР Петербург

Новости по теме

Новости

В Мосгордуме сочли правильными штрафы за нарушение дистанции в общественном транспорте

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы не увидели предпосылок для ослабления карантина на майские праздники

Почти 300 нарушителей карантина оштрафовали в Москве

В Москве 216 тыс. человек продолжили ездить на машине без пропуска

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

Заболеваемость COVID-19 в Москве в течение недели в среднем остается на одном уровне

В Москве все медработники будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к COVID-19

Число погибших от коронавируса в Москве выросло на 37 до 325

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Собянин заявил о дефиците медоборудования для инфекционных больниц в Москве

Собянин посоветовал москвичам отложить обращение за плановой медпомощью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');