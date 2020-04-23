Минтранс обещал передать регионам больше 500 автобусов и троллейбусов до конца года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Регионы, подавшие заявки на обновление автобусных парков, в 2020 году получат 447 автобусов и 64 троллейбусов, сообщил Минтранс. Технику получат 12 городских агломераций.

Всего ведомство получило заявки от 53 регионов для 60 городских агломераций. Они просили технику на общую сумму 54 млрд рублей. При их рассмотрении чиновники оценивали уровень развития инфраструктуры, эффективность реализации госполитики по переходу на газовое топливо, оптимизацию маршрутной сети, степень перехода к безналичной оплате проезда.

Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях предусмотрено в 2020-2024 годах нацпроектом безопасных автодорог. На эти цели в бюджете заложено 20 млрд рублей - по 4 млрд рублей в год. Также будет привлечено финансирование со стороны "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) - не менее 13 млрд рублей, уточняет Минтранс.