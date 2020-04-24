Новое казино на Алтае начнут строить в мае

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Золотая ласточка 8" не отказывается от планов построить в игорной зоне "Сибирская монета" в Алтайском крае казино, сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых журналистам в пятницу.

"Новый инвестор подтверждает обозначенные сроки и начнет строительство уже в мае этого года. Уточню, что такие виды деятельности, как строительство и проектирование, в настоящее время организации вправе осуществлять, несмотря на ситуацию с коронавирусом", - сказал глава управления.

Что касается самой игорной зоны, то на сегодняшний день она приостановила свою работу из-за принятых мер по коронавирусу. На ее территории находится один комплекс - казино Altai Palace.

"За 2019 год он (комплекс - ИФ) показал неплохую динамику, его посетило порядка 140 тыс. человек", - уточнил Дешевых.

"В период пандемии игорная зона приостановила работу. Это, конечно, может отразиться на снижении числа посещений за 2020 год и на объеме предоставленных услуг. Вероятно, многие запланированные мероприятия собственниками будут перенесены на вторую половину года. Однако прогнозировать потери и убытки сегодня пока преждевременно. Также возможен в данной ситуации и отложенный спрос", - предположил начальник управления.

Как сообщалось, "Золотая ласточка 8" к 2024 году планирует построить в игорной зоне "Сибирская монета" в Алтайском крае казино и гостиничный комплекс. Проект оценивается в 3,5 млрд рублей.

ООО "Золотая ласточка 8", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировано в 2015 году в Барнауле. Единственным собственником ООО является Алексей Сакварелидзе. Он также владеет 30% в ООО "Алти", которому принадлежит единственное на данный момент в "Сибирской монете" казино Altai Palase.

Также Сакварелидзе владеет на 48% компанией "Агрохолдинг Кузбасский" и на 100% одноименным торговым домом. По 30% ему принадлежат в действующих в игорной зоне ООО "Дворец Алтая" (занимается оптовой торговлей) и ООО "Гостинично-ресторанный комплекс "Дворец Алтая".

Постановление правительства РФ о создании на территории Алтайского района Алтайского края игорной зоны "Сибирская монета" было подписано в феврале 2008 года. Игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".