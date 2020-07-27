Стали известны сроки открытия второго казино в "Приморье"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Открытие первой очереди гостинично-развлекательного комплекса "Шамбала" в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) "Приморье" запланировано на август, это второй проект казино в Приморском крае.

"В первой очереди (комплекса - ИФ) уже завершены все подготовительные работы, к объекту подводится инженерная инфраструктура, заканчиваются дорожные работы. На данный момент в проект вложено 3,5 млрд рублей. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края.

Общая сумма инвестиций проекта составит 8 млрд рублей.

Главный игровой зал комплекса будет занимать площадь в 5,2 тыс. кв. м, это больше, чем у других казино в России.

Ранее сообщалось, что инвестором проекта выступает ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити").

Строительство комплекса рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м.

"В ближайшей перспективе мы видим ИРК "Приморье" паназиатским курортом, который привлекает туристов из многих стран мира. Мы ждем гостей из Японии, Камбоджи, Китая и Южной Кореи", - сказал гендиректор ЗАО "Шамбала" Максим Смоленцев, слова которого приводит пресс-служба.

Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании "Шамбала" будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно без учета других налоговых отчислений.

Как сообщалось, резидент интегрированного развлекательного курорта "Приморье" компания G1 Entertainment в октябре 2015 года ввела в работу свой первый объект - крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. В 2021 году планируется открытие гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Всего на территории игорной зоны планируется открытие 12 гостиничных комплексов с казино.