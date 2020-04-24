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"Магнит" сообщил о скачке продаж на 70% в день пикового спроса в марте

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" в пиковый день спроса, которым стало 17 марта, увеличил продажи более чем на 70%.

"Надо сказать, что это такой абсолютный максимум, который перебил даже продажи 30 декабря. Исторически в ритейле предпасхальная неделя самая обильная на продажи и, собственно, предновогодняя. Вот тут 17 марта на объявлении о том, что страна так или иначе по городам заходит в карантин, стало довольно серьезной проверкой всей компании на прочность", - сказала директор по цепочкам поставок "Магнит" Марья Дей в ходе онлайн-конференции "Логистика - двигатель торговли" в пятницу.

По ее словам, в течение двух дней "Магнит" создал антикризисный штаб, в котором объединил представителей разных подразделений - розничного, коммерческого, логистического блоков. Основным фокусом компании стало обеспечение доступности товаров на полке.

"Для нас мартовский пик - это нагрузка не только на логистику, это вообще проверка на стрессоустойчивость всей компании <...> Мы до сих пор не стабилизировались, до сих пор живем в состоянии чуть-чуть ядерного взрыва", - сказала Дей.

"Вы, наверное, знаете, что 29 апреля у нас будут зафиксированы результаты I квартала, операционные неаудированные. Я думаю, что из них все будет понятно, насколько мы качественно, профессионально, быстро среагировали на возникший стресс", - добавила она.

Финансовые успехи "Магнита" и его главного конкурента

"Магнит" - второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. На конец декабря под управлением компании находилось 20 725 магазинов, включая 14 622 магазинов "у дома". Выручка "Магнита" в 2019 году выросла на 10,6%, до 1 368 705 000 рублей. Чистая прибыль (по МСФО) снизилась на 49%, до 17,108 млрд рублей.

Главный конкурент "Магнита", X5 Retail Group уже опубликовал операционные и финансовые показатели за I квартал. Розничная выручка Х5 в I квартале 2020 года выросла на 15,9% по сравнению с показателем за I квартал прошлого года, до 468,461 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в январе-марте выросли на 5,7% за счет роста покупательского трафика на 3,7% и среднего чека на 1,9%.

Динамика выручки и сопоставимых продаж Х5 ускорилась по сравнению с темпами роста в I и IV кварталах 2019 года на фоне ажиотажного спроса в марте. Так, в I квартале прошлого года выручка Х5 выросла на 15,3%, LfL-продажи - на 5%. В IV квартале рост составлял 11% и 2,3% соответственно.

В марте рост розничной выручки ритейлера ускорился до 20% с 14,8% в феврале и 12,5% в январе.

Магнит Марья Дей коронавирус

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