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В Карелии решили прививать против клещевого энцефалита, несмотря на федеральный запрет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Карелии намерены провести вакцинацию против клещевого энцефалита, несмотря на федеральный запрет на профилактические прививки.

Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора республики Людмила Котович, Карелия - эндемичная территория.

"Сейчас все поедут на дачи, вот там-то мы и останемся наедине с клещами (...) Несмотря на то, что постановлением главного государственного санитарного врача временно введен запрет на проведение профилактических прививок, нам нужно обязательно возобновить проведение прививок против клещевого энцефалита", - сказала Котович в ходе прямой линии главы региона.

В свою очередь руководитель Карелии Артур Парфенчиков поручил внести в постановление необходимые изменения в самое ближайшее время.

По данным на 24 апреля, в республике зафиксировано 34 случая укусов клещей.

Карелия коронавирус

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